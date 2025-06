Der Syntainics MBC hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison an Land gezogen. Auch der Start in der Basketball-Bundesliga ist gesichert.

Collin Welp (r) spielt in der kommenden Saison in Weißenfels.

Weißenfels - Der deutsche Basketball-Pokalsieger Syntainics MBC hat den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Vom Zweitligisten BG Göttingen wechselt Collin Welp nach Weißenfels. Der Sohn von Europameister Chris Welp, der 2015 nach einem Herzinfarkt gestorben ist, erhält einen Einjahresvertrag, wie der Verein mitteilte.

Der 26 Jahre alte Flügelspieler besitzt sowohl die amerikanische als auch deutsche Staatsbürgerschaft und spielt nach seiner Zeit an der University of California Irvine seit 2022 in Deutschland. 2022 begann Welp in Würzburg, ehe er im vergangenen Sommer nach Göttingen wechselte.

Befreit auflaufen kann die erste Neuverpflichtung von MBC-Trainer Marco Ramondino, da die Basketball-Bundesliga allen Vereinen die Lizenz erteilt hat. Stolz sind die Weißenfelser, dass der zweitkleinste Standort der Liga die Spielberechtigung ohne Auflagen erhalten hat.