Dresden - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC treibt die Kaderplanungen weiter voran und hat die niederländische Diagonalangreiferin Rosa Entius verpflichtet. Die 21-Jährige wechselt vom Liga-Konkurrenten USC Münster an die Elbe und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin ist nach ihrer Landsfrau Jette Kuipers, Zuspielerin Emma Grome und Mittelblockerin Jacqui Armer (beide USA) der vierte Neuzugang beim Pokalsieger.

„Rosa ist eine sehr interessante und junge Spielerin, die wir in der vergangenen Saison oft beobachten konnten. Sie wird für uns eine wertvolle Hilfe auf der so wichtigen Position des Diagonalangriffs sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, im Training mitzuerleben, wie weit sie sich in der kommenden Saison entwickeln wird“, sagte DSC-Trainer Alexander Waibl.

Die aus Warmenhuizen stammende 1,93 m große Athletin startete ihre Laufbahn bei VV Dinto, spielte von 2021 bis 2024 für den niederländischen Erstligisten Friso Sneek, mit dem sie zweimal den Meistertitel und auch den Supercup gewann. In der abgelaufenen Saison sammelte sie erste Erfahrungen in der Bundesliga und stand mit dem USC Münster dem DSC im Pokalfinale gegenüber. In Dresden will sie an der Seite von Top-Scorerin Marta Levinska nun ihren nächsten Karriereschritt gehen.