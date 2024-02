Berlin - Die Frauen des 1. FC Union Berlin erwarten im Derby des Berliner Pokals gegen Hertha BSC eine volle Hütte. Die Fritz-Lesch-Sportanlage sei für das Spiel am Sonntag (14.00 Uhr) ausverkauft, vermeldete Union am Mittwoch. Die Kapazität des Sportplatzes in der Dörpfeldstraße beträgt 1500 Besucher. Außenverteidigerin Pia Metzker wird den Köpenickerinnen verletzungsbedingt bis auf Weiteres fehlen und verpasst somit das Derby.