Beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski in Köln wird ein Fan durch einen Messerstich schwer verletzt. Der einstige Nationalspieler zeigt Mitgefühl.

Köln - Lukas Podolski hat den bei seinem Abschiedsspiel niedergestochenen Fußball-Fan im Krankenhaus besucht. „Es tut mir sehr leid, dass so etwas passiert ist. Von meiner Seite gibt es volle Unterstützung. Gute Besserung“, kommentierte der ehemalige Fußball-Nationalspieler auf der Social-Media-Plattform X. Ein Foto zeigt Podolski, der ein Köln-Trikot mit seinem Namen und der Rückennummer zehn in die Kamera hält, am Krankenbett.

Der 32 Jahre alte Pole war am Donnerstag bei einer Auseinandersetzung rivalisierender Gruppen in der Kölner Fußgängerzone mit einem Messer schwer verletzt worden und musste notoperiert werden. Nach Angaben der Polizei konnte ein Tatverdächtiger mittlerweile identifiziert werden.

Der ehemalige FC-Profi Podolski war am Donnerstag vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion ein letztes Mal im Trikot seines Herzensclubs aufgelaufen. Zahlreiche Fans seines derzeitigen Vereins Gornik Zabrze hatten deshalb die Reise in die Domstadt angetreten.