Neben Leipzig und Berlin spielte auch Plauen im Herbst 1989 eine wichtige Rolle bei der friedlichen Revolution. Am Abend wird daran erinnert.

Plauen - Mit einer „Nacht der Kerzen“ erinnert die Stadt Plauen am Abend an den Beginn der friedlichen Revolution in der DDR. In der Stadt im Vogtland fand am 7. Oktober 1989 die erste große Demonstration gegen das SED-Regime statt - zwei Tage bevor in Leipzig mindestens 70.000 Menschen protestierend über den Ring zogen.

Zur „Nacht der Kerzen“ ist nach Angaben der Veranstalter ein Lichterzug durch Plauen geplant, vorbei auch am Rathaus, wo sich die Menschen damals versammelt hatten. Außerdem stehen eine Videoshow mit Stimmen von Zeitzeugen sowie Musik auf dem Programm.

Die Veranstaltung sei mehr als ein Gedenken. Plauen wolle zeigen, dass der Geist von 1989 weiterlebe - in Menschen, die gemeinsam ein Zeichen setzen, hieß es.

Übergabe einer Kerze an Leipzig

Außerdem solle symbolisch eine Kerze für das Lichtfest in Leipzig übergeben werden. Die Messestadt erinnert am 9. Oktober an den Beginn der großen Montagsdemonstrationen, die das Ende der DDR einläuteten. In diesem Jahr soll im Rahmen des Lichtfestes auch der Grundstein für ein lange geplantes Einheits- und Freiheitsdenkmal in Leipzig gelegt werden.