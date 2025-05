München - Die Fans von Paris Saint-Germain haben den erstmaligen Triumph in der Champions League mit einem Platzsturm gefeiert und dabei auch den Rasen der Münchner Fußball-Arena beschädigt. Nach dem 5:0 gegen Inter Mailand im Finale zog es die Anhänger aus der Nordkurve auf den Rasen, um den historischen Titelgewinn des französischen Meisters möglichst hautnah mit ihren Stars zu feiern.

Die Pariser Fans kamen allerdings nur bis zur Strafraumgrenze, von wo sie von Polizisten zurückgedrängt wurden. Neben dem Rasen trug auch das auf dieser Seite befindliche Tor Schäden durch den Platzsturm davon.

Das Stadion und damit auch der Rasen werden schon in der nächsten Woche wieder gebraucht. Am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) empfängt Deutschland zum Nations-League-Halbfinale in der Arena Portugal. Vier Tage später steigt am 8. Juni auch das Endspiel des Wettbewerbs in München.