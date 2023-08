Bischofswerda - Nach der Messerattacke an einer Schule in Bischofswerda hat Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) den Lehrerinnen und Lehrern Respekt gezollt und sich für ihren Einsatz gedankt. Die Polizei habe ihnen attestiert, in dieser schwierigen Situation alles richtig gemacht zu haben, sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie hätten die Kinder und Jugendlichen geschützt und durch ihr beherztes und koordinierte Agieren mutmaßlich Schlimmeres verhindert. Bei aller Verunsicherung liege der Fokus in der Lehrerschaft nun darauf, den Schülern wieder eine normale Schule anbieten zu können. Am Freitag soll der Unterricht wieder aufgenommen werden - zunächst mit Klassenleiterstunden.

Am Mittwoch hatte ein Jugendlicher (16) in dem Schulgebäude einen acht Jahre alten Jungen schwer verletzt. Der Polizei zufolge zündete sich der Angreifer nach der Tat selbst an. Die Flammen wurden gelöscht, er wurde festgenommen. Die genauen Umstände und das Motiv der Tat stehen noch nicht fest. Der 16-Jährige war früher selbst in diese Schule gegangen.