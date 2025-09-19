Beim Treffen der ostdeutschen Regierungschefs auf Schloss Ettersburg bei Weimar wird es auch um die Zeitenwende und Verteidigungsstrukturen gehen. Prominenter Besuch hat sich angekündigt.

Erfurt - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kommt zum Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten nach Thüringen. Das teilte die Thüringer Staatskanzlei in Erfurt mit. Nach dpa-Informationen soll es in der Runde der Regierungschefs von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg sowie der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern auch um die Zeitenwende und Verteidigungsstrukturen gehen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte zuletzt dafür geworben, die Rüstungsindustrie in Sachsen zur Stärkung der Wirtschaft im Freistaat auszubauen. Der CDU-Politiker forderte eine gezielte Unterstützung vom Bund für den Osten und schlug eine Ostdeutschlandkomponente bei der Vergabe von Aufträgen vor.

Die Ost-Ministerpräsidentenkonferenz läuft am kommenden Donnerstag auf Schloss Ettersburg bei Weimar. Thüringen hat derzeit den Vorsitz. Erwartet werden neben Pistorius auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD).