Leipzig - Bei einem Besuch der Leipziger General-Olbricht-Kaserne hat sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) über die Arbeit der dort stationierten Feldjäger informiert. Bei praktischen Vorführungen erhielt er Einblicke in deren Aufgaben, wie das Ministerium mitteilte. Die Militärpolizistinnen und -polizisten in Leipzig liefern etwa Echtzeit-Lagebilder an das Verteidigungsministerium.

Feldjäger sind auch an nationalen und internationalen Einsätzen beteiligt. So unterstützen sie etwa die ukrainischen Streitkräfte in ihrer Ausbildung in Deutschland und leisten Amtshilfe für verschiedene Behörden, wie die Landespolizei Sachsen. Bundesweit gibt es rund 3000 Feldjäger bei der Bundeswehr. Das Hauptquartier befindet sich in Hannover, es gibt 23 Standorte.