Bremerhaven - Die Eishockey-Pinguins aus Bremerhaven treffen im Achtelfinale der Champions League erneut auf Skellefteå AIK. Die Begegnung ergibt sich aus der Abschlusstabelle der Vorrunde. Diese hatten die Schweden auf Platz sechs und die Norddeutschen auf Rang elf abgeschlossen. Das Hinspiel findet am 12. oder 13. November in Bremerhaven, das Rückspiel in der Woche darauf in Nordschweden statt.

Zum Abschluss der Vorrunde hatte die Mannschaft von Headcoach Alexander Sulzer nach Verlängerung 2:3 gegen den schwedischen Meister verloren. Durch das 2:2 in der regulären Spielzeit sicherten sich die Bremerhavener aber erstmals in ihrer Vereinsgeschichte die Teilnahme am Achtelfinale.

Freitag gegen Frankfurt in der DEL

Sollten sich die Pinguins gegen Skellefteå durchsetzen, wartet im Viertelfinale ein Gegner aus der Schweiz. In der ersten Runde stehen sich Lausanne HC und Servette Genf gegenüber. In der DEL geht es für Bremerhaven am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) weiter. Dann empfängt der Tabellendritte die fünftplatzierten Löwen Frankfurt.