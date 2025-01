Frankfurt (Oder) - Neben gekühlten Pilzen haben Zöllner in einem Lkw auch fast 130 000 Zigaretten entdeckt. Der Fahrer war nach Angaben einer Sprecherin auf der A12 unterwegs - Richtung Großbritannien. Bei der Kontrolle gab der Fahrer an, 1000 Zigaretten dabei zu haben. Doch beim Röntgen des polnischen Lkw stellte sich heraus, dass 129.800 Zigaretten an Bord waren - unter anderem in der Stirnwand und Staukästen versteckt.

Gegen den Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt. Der Steuerschaden liegt laut Zoll bei etwa 23.500 Euro Das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg ermittelt.