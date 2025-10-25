Ein Lokalmatador spielt weiter um den Titel bei der Heim-EM, ein anderer ist raus: Ricardo Pietreczko glänzt in Dortmund gegen einen favorisierten Niederländer und trifft nun auf Danny Noppert.

Dortmund - Ricardo Pietreczko ist bei der Darts-Europameisterschaft ins Viertelfinale eingezogen, während der Traum von Martin Schindler geplatzt ist. Pietreczko setzte sich in der Abendsession vor knapp 7.000 Zuschauern gegen den favorisierten Jermaine Wattimena mit 10:6 durch und fordert nun dessen niederländischen Landsmann Danny Noppert.

Bereits zuvor schied Schindler durch ein 7:10 gegen Ryan Joyce aus - diesmal in der zweiten Runde. Zuvor war der 29-Jährige in der Dortmunder Westfalenhalle viermal nacheinander bereits an der Auftakthürde gescheitert.

Comeback reicht nicht

Am Eröffnungstag hatte sich Deutschlands Nummer eins in einem nervenaufreibenden Match gegen Dave Chisnall noch durchgesetzt (6:5) und sein Dortmund-Trauma vorerst hinter sich gelassen, obwohl er schnell mit 0:3 in Rückstand geraten war. Auch gegen den Engländer Joyce bewies Schindler Comeback-Qualitäten, verlor jedoch aufgrund von Problemen auf die Doppel.