Fehlalarm aus der Restmülltonne: In Celle musste die Feuerwehr ausrücken. Wie Rauchmelder im Müll immer wieder für Einsätze sorgen und was jeder dagegen tun kann.

Nach Angaben der Feuerwehr kommt es immer wieder vor, dass Rauchmelder im Müll landen. (Symbolbild)

Celle - Ein piepender Rauchmelder in einer Mülltonne hat in Celle einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte seien am Donnerstagvormittag wegen eines ausgelösten Heimrauchmelders alarmiert worden, teilte die Freiwillige Feuerwehr Celle mit.

Feuerwehr: „Manchmal steigen wir auch in die Tonne“

Vor Ort habe sich jedoch kein Brand bestätigt. Das Geräusch sei aus einer Restmülltonne gekommen. Die Einsatzkräfte hätten den Rauchmelder aus dem Müll gesucht und fachgerecht entsorgt, um weitere Notrufe zu verhindern. „Manchmal steigen wir auch in die Tonne“, kommentierte die Feuerwehr ihren Einsatz.

Nach Angaben der Feuerwehr kommt es immer wieder vor, dass Rauchmelder im Müll landen oder auf Balkonen und Terrassen gelagert werden und dort Fehlalarme auslösen. Geräte sollten daher fachgerecht entsorgt, Batterien entfernt oder die Melder ausgeschaltet werden.