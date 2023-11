Dresden - Das Jugendamt in Dresden sucht Pflegeeltern. Wer für unbestimmte Zeit ein Kind bei sich aufnehmen möchte, kann sich am 29. November im Pflegekinderdienst informieren, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Für 13 Kinder werden derzeit Pflegefamilien gesucht. In Dresden kümmern sich aktuell 340 Pflegefamilien um 404 Pflegekinder.

Zukünftige Pflegeeltern sollten vor allem Liebe, Verständnis, Geduld und Zeit mitbringen. Kinder erfahren einen großen Einschnitt in ihrem Leben, wenn sie nicht mehr bei ihren Eltern bleiben können, wie es weiter hieß. Mögliche Gründe seien Überforderung, Krankheit, Suchtprobleme oder Gewalt in der Familie. Langfristiges Ziel ist es, Kindern die Rückkehr in ihre Familien zu ermöglichen. Alle Pflegeeltern erhalten in einem ersten Schritt eine zehnwöchige Schulung.