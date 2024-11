Leipzig - 18 junge Frauen und Männer aus Vietnam und anderen Ländern haben die Vorbereitung für ihre Ausbildung in der Pflege am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) begonnen. Seit Oktober seien sie als Hilfskräfte auf den Stationen tätig, parallel fänden Sprachkurse statt, um den jungen Menschen einen guten Start in die Ausbildung zu ermöglichen, die sie im März dann in der ersten Teilzeitklasse anträten, teilte das UKL mit. „Unsere erste internationale Klasse ist ein wichtiges Ergebnis unseres Engagements -besonders in Vietnam - zur Fachkräftegewinnung für das UKL der vergangenen Jahre“, sagte Christoph Josten, der Medizinische Vorstand des Universitätsklinikums Leipzig.