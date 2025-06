Ausgerechnet am langen Pfingstwochenende soll das Wetter nicht richtig mitmachen. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge ist unter anderem mit Schauern zu rechnen, teils wird vor starkem Gewitter gewarnt. (Archivbild)

Erfurt - Mittelalterspektakel, Straßenfest oder Mühlentag: Egal, wohin übers Pfingstwochenende die Ausflüge führen, sollte das Wetter im Blick behalten werden und Regenausrüstung dabei sein. Lokale bis regionale Schauer sind in Thüringen laut dem Deutschen Wetterdienst bis einschließlich Pfingstmontag möglich. Im Laufe des Tages kann es zu lokal begrenzten Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Für nördliche Teile des Landes wird gar vor möglichen starken Gewittern gewarnt. Auch am Sonntag seien vereinzelt Gewitter möglich. Die Gewitterneigung lasse am Montag nach, bei wechselnder Bewölkung kann es zu lokalen Schauern kommen.