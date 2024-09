Langenbernsdorf - Erst hat ein Kutscher ein Hochzeitspaar bei seiner Feier abgeliefert, dann gingen ihm in Langenbernsdorf wegen eines Geräuschs die Pferde durch. Der 45-Jährige bemerkte, dass er die Tiere nicht mehr beruhigen konnte, und lenkte sie gegen einen Baum, wie die Polizei Zwickau mitteilte. Er sprang laut Polizei von der Kutsche ab.

Die Pferde konnten sich den Angaben zufolge von der beschädigten Kutsche lösen und ergriffen die Flucht, dabei richteten sie Schaden an einem Brückengeländer an. Weder Kutscher noch Pferde wurden den Angaben zufolge bei dem Unfall (Landkreis Zwickau) am Samstagnachmittag verletzt.