Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, steht mit einer roten Bahnmütze am Bahnhof von Gera.

Erfurt - Die sogenannte Pfefferminzbahn fährt zwischen Sömmerda und Buttstädt bis Dezember 2029 weiter. Nach einer europaweiten Ausschreibung hat der Freistaat Thüringen der Erfurter Bahn GmbH den Zuschlag erteilt, wie das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft am Freitag mitteilte. Die Züge verkehren demnach weiterhin wie gewohnt - und an Werktagen sei nachmittags eine zusätzliche Verbindung geplant. Die gesamte Strecke der „Pfefferminzbahn“ in Mittelthüringen sei derzeit Gegenstand von Studien und werde im Masterplan Schiene bewertet, hieß es weiter.