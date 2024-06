Seegebiet Mansfelder Land - Eine Kuhherde ist in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land (Landkreis Mansfeld-Südharz) am Freitag von der Weide entwischt. Zuvor waren dutzende Koppelpfähle des Weidezauns entwendet worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Zaun wurde den Angaben zufolge an mehreren Stellen durchtrennt. Der Schaden belaufe sich auf mehr als 4000 Euro, hieß es. Dem Landwirt sei es gelungen, die Tiere wieder einzufangen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.