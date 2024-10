Eine Jurte der Christlichen Pfadfinderschaft in Mitteldorf brennt. Die Feuerwehr kann nichts mehr retten.

Eine Jurte der Christlichen Pfadfinder in Mitteldorf im Eichsfeld geht in Flammen auf. Als die Feuerwehr kommt, ist sie schon vollständig abgebrannt. (Symbolbild)

Birkenfelde/Nordhausen - Beim Brand einer Jurte der Christlichen Pfadfinder ist in Birkenfelde im Eichsfeld ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Nordhausen mitteilte. Das Feuer im Ortsteil Mitteldorf war aus noch ungeklärter Ursache am späten Freitagabend ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, sei die Jurte schon vollständig abgebrannt gewesen, hieß es.