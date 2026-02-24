Von 2018 bis 2019 trainierte Tim Walter schon einmal Holstein Kiel. Nach der Trennung von Marcel Rapp ist der ehemalige HSV-Coach jetzt wieder da.

Kiel - Der ehemalige HSV-Trainer Tim Walter kehrt zum Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zurück. Der 50-Jährige wird dort Nachfolger des erst wenige Stunden zuvor freigestellten Marcel Rapp. Die Kieler bestätigten erste Meldungen des TV-Senders Sky.

Walter solle „neue Impulse in der aktuellen sportlichen Situation geben“, heißt es in der Mitteilung des Clubs. Der gebürtige Badener trainierte die Kieler bereits in der Saison 2018/19. Danach arbeitete er mehr als zweieinhalb Jahre für den Hamburger SV und zuletzt von Juli bis November 2024 für den englischen Zweitliga-Club Hull City. Das erste Training in Kiel soll er an diesem Mittwoch leiten.

Erstliga-Absteiger Holstein hatte sich am Dienstag nach fast viereinhalb Jahren von Rapp getrennt. Der 46-Jährige führte den Club einst in die Bundesliga. Aktuell befinden sich die Kieler als Tabellen-14. aber auch in der zweiten Liga in akuter Abstiegsgefahr.