Per Haftbefehl gesuchter Mann schläft im Taxi ein

Bunde - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist in einem Taxi in Landkreis Leer eingeschlafen. Der Taxifahrer konnte den auf der Rückbank schlafenden betrunkenen 36-Jährigen nicht wecken und fuhr zum Bundespolizeirevier in Bunde, um die Beamten um Hilfe zu bitten, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Überprüfung kam heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war wegen Diebstahls verurteilt worden und musste noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Der 36-Jährige zahlte die Geldstrafe und musste nicht ins Gefängnis.