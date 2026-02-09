Eine Autofahrerin wird in einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei kommt raus: Sie ist nicht nur ohne Führerschein gefahren und hat Drogen genommen.

Bad Liebenwerda - Bei einer Routinekontrolle hat die Polizei eine per Haftbefehl gesuchte Frau in Bad Liebenwerda im Landkreis Elbe-Elster ertappt. Die 34-Jährige sei ohne Führerschein gefahren und habe unter Drogeneinfluss durch Amphetamine gestanden, teilte die Brandenburger Polizei mit. Außerdem entdeckte die Polizei, dass die Frau mit einem Haftbefehl gesucht wurde, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte.

Die Polizei untersagte der Frau bei der Kontrolle am Sonntagabend die Weiterfahrt und ordnete eine Blutprobe an. Die Beamten nahmen die 34-Jährige auf das Polizeirevier mit. Nachdem die Frau laut Polizei die ausstehende Geldsumme beglichen hatte, wurde sie nach zwei Stunden wieder entlassen.