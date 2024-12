Die Niners Chemnitz lassen sich in der eigenen Halle von Bonn vorführen und kassieren die nächste Niederlage. Der Trainer ist mächtig angefressen.

Chemnitz - Trainer Rodrigo Pastore hat nach der peinlichen Niederlage der Niners Chemnitz gegen Bonn deutliche Worte gefunden. „Das war peinlich von der ersten bis zur letzten Minute“, sagte der Argentinier dem MDR nach dem 88:123.

„Wir sind in einer schwierigen Situation, die nicht erst heute begonnen hat. Wir arbeiten sehr hart, aber offensichtlich sieht man die Ergebnisse der Arbeit noch nicht.“ In der Basketball-Bundesliga bleibt Chemnitz mit sechs Siegen aus elf Spielen im Mittelfeld. Der überragende Darius McGhee führte Bonn mit 40 Punkten zum Sieg, Chemnitz lag kein einziges Mal in Führung. Bereits nach neun Minuten lagen die Gastgeber 17:38 zurück.

„Gewaltiger Schritt nach vorn“ gefordert

Die Belastung ist beim Europapokal-Sieger aktuell mit nationalen und internationalen Spielen hoch. Laut Pastore fehlte es seiner Mannschaft gegen Bonn aber an einer anderen Sache. „Mentalität. Das Team gibt beim ersten Widerstand auf. Mental sind wir nicht sehr stark“, sagte Pastore. Der 52-Jährige bat bei den Fans für die Leistung der Mannschaft um Entschuldigung.

Kapitän Jonas Richter bemängelte vor allem die Abwehrarbeit der Mannschaft. „Das hat nicht viel mit guter Defense zu tun oder damit wie wir uns als Team definieren wollen“, sagte der 27-Jährige. „Wir müssen einen gewaltigen Schritt nach vorn machen. Die Formkurve zeigt in eine negative Richtung. Wir müssen irgendwie daraus lernen.“