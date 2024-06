Osnabrück - Ein Pedelecfahrer ist nach einem Sturz in Osnabrück von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 56 Jahre alte Mann sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Rad vor der Einfahrt zu einem Supermarktparkplatz gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 72-jähriger Autofahrer habe den am Boden liegenden Mann anschließend beim Verlassen des Parkplatzes mit seinem Wagen angefahren. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Während der Unfallaufnahme am Mittwochnachmittag fotografierte ein Mann die Unfallstelle und behinderte so die Einsatzkräfte. Gegen ihn wurde nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.