Bremen - Werder Bremens Torhüterin Catalina Pérez hat sich im Training der kolumbianischen Fußballerinnen beim olympischen Turnier in Frankreich schwer verletzt. Die 29-Jährige zog sich am vergangenen Mittwoch im Abschlusstraining vor dem ersten Spiel gegen Frankreich in Lyon (2:3) eine Meniskusverletzung zu und wird nach Angaben des SV Werder bald in Deutschland operiert. Pérez hatte sich im vergangenen Januar einen Kreuzbandriss zugezogen und sich wieder so in Form gebracht, dass sie von ihrem Verband für die Olympischen Spiele nominiert wurde. Durch die Verletzung wird sie auch den Bremer Bundesliga-Fußballerinnen auf unbestimmte Zeit fehlen. Peréz war im vergangenen Sommer zum SV Werder gewechselt und hat noch einen Vertrag bis 2025.