Mit milden Temperaturen und dem Sonnenschein droht in Berlin der erste große Pollenflug. Was Allergiker jetzt erwartet und warum die Pause so lang war.

Berlin - Mit dem milden und trockenen Wetter wird in Kürze der Start der Pollensaison in Berlin erwartet. „Die Pollenpause war sehr lang, aber jetzt lässt sich die Natur nicht mehr aufhalten“, sagte Matthias Werchan von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. „Es ist damit zu rechnen, dass der Haselpollenflug jetzt voll loslegt.“ Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts sollen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bis zum Freitag auf um die 18 Grad steigen.

Auch die Erle werde bald in der Stadt herumschwirren, sagte Experte Werchan. Bis sie so richtig in Blühlaune komme, dauere es jedoch noch schätzungsweise eine Woche. In der Haselsaison könne es hingegen in den kommenden Tagen bereits einen saisonalen Höhepunkt geben.

Pause durch Frost und Regen

Die ersten Hasel-Pollen seien bereits zur Weihnachtszeit gemessen worden. Aufgrund der winterlichen Temperaturen sei jedoch danach nicht viel passiert, die Haseln seien seitdem praktisch eingefroren gewesen, so Werchan. „Die Verschnaufpause fiel dieses Jahr ungewöhnlich lang aus und hat angehalten bis jetzt, bis diese Frostperiode endete.“

Außerdem habe es zuletzt viel geregnet. „Das hat uns auch noch vor Schlimmerem bewahrt“, erläuterte er. Mit den angekündigten frühlingshaften Temperaturen und dem Sonnenschein könnte sich das nun aber schnell ändern. „Wir starten jetzt richtig in die Pollensaison“, prognostizierte er.

Allergiker sollten sich vorbereiten

Der Beginn der Pollensaison könne von Jahr zu Jahr stark schwanken. So sei etwa der Februar vor zwei Jahren sehr mild gewesen und am Ende des Monats seien mehr als 85 Prozent aller Erlen und Haseln bereits geflogen, sagte der Experte. Diese Saison sei bisher jedoch für die Region Berlin und Brandenburg glimpflich verlaufen.

Allergikern empfahl er, den wöchentlichen Vorhersagen des Polleninformationsdienstes zu folgen. Diese seien präziser als Pollenflugkalender, die lediglich eine grobe Orientierung gäben. Außerdem sollten sich Betroffene auf den Pollenflug vorbereiten und entsprechende Medikamente bereithalten.