Sachsens Grüne haben ihr Personal für die Bundestagswahl aufgestellt. Die Frau an der Spitze kommt aus Leipzig und hat schon Erfahrung in der Bundespolitik.

Löbau - Die sächsischen Grünen ziehen mit Paula Piechotta auf Listenplatz eins in den Bundestagswahlkampf. Die 38 Jahre alte Radiologin aus Leipzig sitzt bereits seit 2021 im Bundestag. Auf dem Parteitag in Löbau erhielt sie 82,4 Prozent der Stimmen, eine Gegenkandidatin gab es nicht. Mieten, Lebensmittel und Krankenkassenbeiträge müssten bezahlbar bleiben, erklärte Piechotta in ihrer Rede. Deswegen mache sie sich etwa für eine Verlängerung der Mietpreisbremse stark.

„Wahlkampf unseres Lebens“

In Löbau (Landkreis Görlitz) zeigten sich die Grünen voll Tatendrang. „Wir sind bereit für den Wahlkampf unseres Lebens mit Robert Habeck an der Spitze und unserem sächsischen Spitzenteam“, sagte Landesvorsitzende Marie Müser. Sie sprach von mehr als 400 neuen Mitgliedern seit dem Bruch der Ampel-Regierung im Bund.

Habeck will Strom günstiger machen

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck will mit Investitionen in Schulen, Kindergärten, Brücken, Bahn und Digitalisierung einen Aufschwung schaffen, wie er in einer Videobotschaft sagte. Zudem müsse beim Klimaschutz Kurs gehalten und das Land wirtschaftlich ertüchtigt werden. In den vergangenen Jahren seien erneuerbare Energien stark ausgebaut und der Strom so sauberer geworden. Nun müsse Strom günstig gemacht werden. Dazu wolle er die Stromsteuer abschaffen und die Netzentgelte mindestens halbieren, so Habeck. „Alle profitieren: die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und das Klima.“