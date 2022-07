Sommer, Sonne, Malle: Diese Party-Hits erobern 2022 den Ballermann

Auf Mallorca hat wieder die Ballermann-Saison begonnen. Nach der langen Corona-Pause zieht es nun zahlreiche feierwütige und junge Menschen auf die Insel. Diese fünf Top-Hits erorbern derzeit Bierkönig, Mega-Park und Co.

Die deutsche Sängerin Mia Julia tritt im Bierkönig auf. Sie gehört zu den bekanntesten deutschen Sängern an der Playa de Palma. Foto: Clara Margais/

Palma de Mallorca/DUR/lb - Sangria, durchzechte Partynächte und laute Musik: dafür steht der Ballermann und das schon seit Jahren. Besonders die sogenannten Malle-Hits erobern die Charts seither auch über die Ländergrenzen hinweg. Nach längerer Corona-Pause dürfen sich Ballermann-Touristen in dieser Saison nun auf so einige mitreißende Partylieder freuen.

"Layla" von DJ Robin und Schürze

Es ist einer der "Malle-Hits 2022". "Layla" von DJ Robin und Schürze steht seit über sechs Wochen in den Charts und hält sich seit dem 24. Juni sogar auf Platz 1. Der Refrain

"Ich hab' 'nen Puff und meine Puffmama heißt Layla

Sie ist schöner, jünger, geiler

La-la-la-la-la-la-la-Layla"

ist während der Partys am Ballermann nicht mehr weg zu denken.

Rund 18 Millionen Mal wurde der Song bereits auf Spotify geklickt. "Die erste Partyschlagernummer, die vorbeizieht an Lady Gaga, Rammstein und den ganzen Fake-Rappern!", kommentiert das Plattenlabel Summerfield Records auf Instagram, welches den Song vertreibt.

"Dicht im Flieger" von Julian Sommer

Auch Julian Sommer hat für diese Malle-Saison einen neuen Hit herausgebracht. Der Song "Dicht im Flieger" des 24-Jährigen läuft seit Mitte März im Bierkönig rauf und runter. Der ursprüngliche Vertriebsmanager in einem Automobilunternehmen erorbert nun die Bühnen in Palma.

Über fünf Millionen Streams verzeichnet "Dicht im Flieger" mittlerweile auf Spotify. Anfang Mai trat Sommer mit seinem Hit zum ersten Mal live auf Mallorca auf. Gegenüber dem "Mallorca Magazin" erklärte er, es war "Unglaublich vor allem deswegen, weil jeder Gast meinen Hit mitsingen konnte, damit hatte ich echt nicht gerechnet".

"Mallorca Mallorca (Moviestar)" von Axel Fischer

Axel Fischer ist kein unbekanntes Gesicht am Ballermann. Mit Hits wie "Amsterdam", "Norderney" oder "Bierkönigkinder" heizte er den Party-Touristen in der Vergangenheit ordentlich ein. Ganz frisch, am 1. Juli erschienen ist seine Single "Mallorca Mallorca (Moviestar)".

Mit bekannten Klängen aus dem Titel "Moviestar" des schwedischen Sängers Harpo aus dem Jahr 1975 richtet Fischer eine weitere Hymne an Mallorca. Bereits mit zwei Jahren war der Sänger erstmals auf der Insel und seither als Jugendlicher regelmäßiger Urlaubsgast.

"Der Zug hat keine Bremse" von Mia Julia, Lorenz Büffel und Malle Anja

Sie wird von zahlreichen Medien auch als die "Königin des Ballermanns" betitelt - Mia Julia. Nach pandemiebedingtem Stillstand ist auch sie wieder da. Auf ihrer Webseite heißt es "Mia Julia hat sich erneut nach 2017 mit Lorenz Büffel zusammen getan und mit Malle Anja ihren Hit "Der Zug hat keine Bremse" in einer neuen Version aufgenommen."

Doch Mia Julia ist nicht nur Party-Sängerin. Sie arbeitet auch als Pornodarstellerin. Gegenüber BILD erklärte sie: "Ich kann wirklich nicht sagen, was geiler ist. Beides bin ich und liebe ich. In beidem kann ich mich ausleben. Bei mir ist es eigentlich immer feucht-fröhlich, auf der und auf der Seite."

"Hüpfen bis die Insel wackelt" von Lorenz Büffel

Sein Markenzeichen: eine rote Cappy mit Büffel-Hörnern an den Seiten. Mit seinem Erfolgshit "Johnny Däpp" schaffte er den großen Durchbruch. Auch bei diversen TV-Formaten durfte er bereits sein Entertainment-Talent unter Beweis stellen. Sein neuer Song "Hüpfen bis die Insel wackelt" erorbert erneut die Clubs in Palma.

Im Jahr 2006 stand er erstmals im Megapark auf Mallorca auf der Bühne – und tritt seither als Lorenz Büffel auf. Für seine Party-Hymne "Johnny Däpp" erhielt Büffel Platin-Status. Im Sommer 2018 traf der Sänger sogar auf den Namensvetter seines Songs.