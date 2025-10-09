Nach kurzer Beziehung soll es zur Gewalt gekommen sein. Mehrere Monate später wird der Mann festgenommen. Von Misshandlung mit brennenden Zigaretten ist die Rede, von Schlägen und abrasierten Haaren.

Weil er seine damalige Partnerin brutal misshandelt haben soll, steht ein 31-Jähriger vor Gericht. (Symbolbild)

Berlin - Über Monate hinweg soll ein 31-Jähriger seine damalige Partnerin misshandelt haben. Knapp zehn Monate nach seiner Festnahme hat der Mann die Vorwürfe vor dem Berliner Landgericht zurückgewiesen. Er habe keine brennenden Zigaretten auf dem Körper der Frau ausgedrückt, er habe sie nicht mit Tierabwehrspray besprüht, sie nicht bedroht. „Sie neigt zu Selbstverletzungen“, erklärte der 31-Jährige zu Prozessbeginn.

Dem Mann werden fünf mutmaßliche Übergriffe in der Zeit von August bis zum 19. Dezember vorigen Jahres zur Last gelegt. Die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung und Freiheitsberaubung. Das Gericht erteilte den rechtlichen Hinweis, dass bei einem Schuldspruch auch eine Verurteilung wegen Vergewaltigung in Betracht kommt.

Mit Machete bedroht und Haare zum Teil abrasiert?

Die 29-jährige Frau habe nach einer Misshandlung mit drei noch brennenden Zigaretten Brandwunden und Schmerzen erlitten, heißt es in der Anklage. Der Angeklagte habe sie zuletzt an den Haaren gezogen, in seiner Wohnung eingesperrt, sie mit einer Machete bedroht, auf die Couch geschubst, mit Fäusten auf sie eingeschlagen und ihr mit einem elektrischen Rasiergerät einen Teil ihrer Haare abrasiert, heißt es weiter.

Der 31-Jährige sagte, ein solches Geschehen habe es nicht gegeben. Die Frau habe ihm mehrmals bei Auseinandersetzungen angedroht, ihn ins Gefängnis zu bringen. Sie habe Drogen konsumiert. Am 19. Dezember vorigen Jahres sei er derjenige gewesen, der die Wohnung verlassen wollte. Die Frau habe ihn festgehalten. Im Gerangel sei sie verletzt worden.

Die Frau soll am 13. Oktober als Zeugin befragt werden. Für den Prozess sind zehn weitere Verhandlungstage bis zum 12. Dezember terminiert.