Die Palucca Hochschule für Tanz ist nur mit Blick auf ihr Gründungsdatum in die Jahre gekommen. In den Tanzsälen geht es sehr lebendig zu - bei klassischem und modernem Tanz sowie Improvisation.

Dresden - Mit einem Festakt begeht die Dresdner Palucca Hochschule für Tanz am Samstag ihren 100. Geburtstag. Bei der Veranstaltung im Dresdner Blockhaus - dem Archiv der Avantgarden (ADA) - sind junge Frauen und Männer des zweiten Studienjahres Bachelor Tanz auch bei Improvisationen zu erleben. Im Anschluss wird die Palucca Tanzwoche Hiddensee in den Garten des ADA verlegt. Auf der Insel Hiddensee sind Studierende jedes Jahr zu Gast, um am Strand zu tanzen und zu improvisieren.

Gret Palucca (1902-1993) hatte ihre Schule 1925 in Dresden gegründet. Bis ins hohe Alter unterrichtete die Mitbegründerin des deutschen Ausdruckstanzes selbst an ihrer Wirkungsstätte. Die Ausbildung beginnt heute mit dem zehnten Lebensjahr. In den Klassen 5 und 6 lernen die Kinder in Orientierungsklassen, die Klassenstufen 7 bis 10 sind Nachwuchsförderklassen. Über die Zulassung zum dreijährigen Bachelor-Studiengang Tanz wird im letzten Jahr entschieden.

Außerdem gibt es Master-Studiengänge für Tanzpädagogik und Choreographie sowie ein Meisterklasse-Studium und Eleven- oder Praktikumsprogramme. Im aktuellen Semester erhalten 216 Schüler und Studenten aus etwa 25 Ländern eine Ausbildung. Die Palucca Hochschule für Tanz ist Deutschlands einzige eigenständige Tanzhochschule. Die Studierenden werden breit ausgebildet - in klassischem und zeitgenössischem Tanz sowie Improvisation.