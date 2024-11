Auch mehr als ein Jahr nach dem Terrorangriff auf Israel demonstrieren palästinensische Gruppen immer weiter. Am Samstag beteiligen sich an einer Demo laut Polizei etwa 500 Teilnehmer.

Berlin - Erneut sind einige hundert Demonstranten zum Thema Nahost-Konflikt und zur Unterstützung der Palästinenser durch West-Berlin gezogen. Die Demonstration am Samstagnachmittag trug den Titel „Solidarität mit Palästina. Stoppt den Gaza Genozid“. Nach Angaben der Polizei liefen etwa 500 Teilnehmer über die Kantstraße Richtung Wittenbergplatz. Zunächst sei alles ruhig verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag.

Seit dem Massaker der islamistischen Terrororganisation Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 demonstrieren ständig meist palästinensische Gruppen in Berlin. Zum Teil kommt es zu aggressiven Übergriffen auf Polizisten oder Beobachter. Derzeit ziehen die Demonstranten fast jeden Mittwoch und Samstag durch verschiedene Stadtteile.