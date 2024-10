Nordhausen - In Nordhausen hat ein Paar versucht, einen Teil seines Einkaufs in einem Kinderwagen aus einem Lebensmittelgeschäft zu schmuggeln. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Zuvor waren die 24-Jährige und ihr 26-jähriger Begleiter dabei beobachtet worden, wie sie Waren in dem Kinderwagen, in dem sich auch ein Säugling befand, verstauten.

Als das Paar lediglich einen Teil des Einkaufs bezahlte, wurde es vom Personal angesprochen. Daraufhin sei es zu einer Rangelei gekommen, infolgedessen die beiden den Markt mit der unbezahlten Ware verließen. Kurz darauf wurde das Paar von den Einsatzkräften gestellt.