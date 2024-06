Wien - Österreichs Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick fährt mit insgesamt zwölf Bundesligaprofis zur EM in Deutschland. Erwartungsgemäß stehen Konrad Laimer vom FC Bayern München sowie der Dortmunder Marcel Sabitzer im finalen 26-Mann-Kader, wie der österreichische Fußball-Bund am Freitag bekanntgab. Auch Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald von RB Leipzig sind mit dabei.

Borussia Mönchengladbachs Abwehrspieler Stefan Lainer, der noch für das vorläufige Aufgebot berücksichtigt worden war, verpasst den Saison-Höhepunkt vom 14. Juni bis 14. Juli hingegen. Star-Spieler David Alaba von Real Madrid fehlt verletzungsbedingt.

Das ÖFB-Team reist am 12. Juni in sein EM-Quartier in Berlin. Die Mannschaft bestreitet ihr Auftaktspiel am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich. Danach folgen die Gruppenpartien gegen Polen und die Niederlande im Berliner Olympiastadion.