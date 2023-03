Magdeburg/DUR - Ostern ist eines der wichtigsten christlichen Feste. Doch was wird an Ostern eigentlich genau gefeiert?

Was wird am Gründonnerstag und Karfreitag gefeiert?

Die Osterfeiertage umschließen Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag. Am Gründonnerstag fand das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern statt. Nach dem letzten Abendmahl wird Jesus von einem seiner Jünger verraten und anschließend gekreuzigt. Am Karfreitag wird des Todes Jesu am Kreuz gedacht.

Was geschah am Ostersonntag?

Am Karsamstag ist Grabesruhe. Am dritten Tag des Osterfestes, am Ostersonntag, feiern Christen die Auferstehung Jesu und den Sieg des Lebens über den Tod. Nach dem Matthäus-Evangelium wälzte ein Engel den Stein, mit dem das Grab Jesu verschlossen war, zur Seite. Als das Grab leer war, verkündete der Engel, dass Jesus auferstanden sei.

Was ist am Ostermontag passiert?

Der Ostermontag erinnert an die im Lukasevangelium erzählte Geschichte, die besagt, dass sich am Tag nach der Auferstehung Jesu zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus machten. Als sie dort am Abend Jesus Christus begegneten, verbreiteten die Jünger in Jerusalem die Nachricht von der Auferstehung Jesu.

Woher kommt die Tradition der Ostereier?

Gefärbte und verzierte Eier gehören seit langer Zeit zum Osterfest. Das seit Jahrtausenden am Ostermorgen verschenkte, hart gekochte Ei steht im Christentum einerseits für den Tod Christi: Es ist leblos und kalt wie ein Grab. Die Schale war damals rot gefärbt, um das Blut Jesu zu symbolisieren. So wurde das Osterei gleichzeitig zu einem Zeichen der Wiedergeburt und des Lebens.

Was hat der Hase mit Ostern zu tun?

Den frühen Christen in Byzanz galt der Hase als Symbol für Christus. Aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gibt es dann Hinweise auf den Osterhasen als Eierbringer.

Was hat das Osterlamm mit Ostern zu tun?

Das Sinnbild für den Opfertod Jesu entstand aus dem Ritual der Juden, zum Passahfest in Gedenken an Gott ein Lamm zu schlachten. Im Christentum wurde das Osterlamm symbolisch zum "Lamm Gottes". Johannes der Täufer weist auf Jesus mit den Worten: "Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt." Lammfleisch gilt deshalb als traditionelle Osterspeise.

Was hat das Osterfeuer mit Ostern zu tun?

Das Feuer symbolisiert aus kirchlicher Sicht die Freude über die Auferstehung Jesu, das "Licht der Welt". Schon in heidnischer Zeit wurde den Flammen eine erneuernde Kraft zugeschrieben. Das brennende Holz sollte den Winter vertreiben und die Saat vor bösen Geistern schützen. In einigen Orten wird mit dem Holz eine Hexenpuppe verbrannt. An gesegneten Osterfeuern wird die Osterkerze als Licht Christi entfacht und in die noch dunkle Kirche getragen.

Osterruß - Brauch im Harz

Im Harz hat sich der Brauch erhalten, mit dem Ruß abgebrannter Kienspäne anderen Leuten das Gesicht zu schwärzen. Einst galt das als heilbringende Handlung, denn der Asche, die ein guter Dünger ist, wurden besondere Kräfte zugeschrieben. So achteten die Bauern darauf, ob Asche des Osterfeuers auf ihre Äcker und Weidenflog. Dort sollte Gras und Getreide dann besonders gut gedeihen.

Was bedeutet das Osterwasser?

Am Ostermorgen kann man Menschen beobachten, die aus einem fließenden Gewässer Wasser schöpfen oder sich das Gesicht benetzen. Der Brauch reicht in die vorchristliche Zeit zurück. Das Osterwasser soll immerwährende Jugend und Schönheit garantieren, Krankheiten heilen und vor Unglück bewahren.

Wann ist das Osterreiten?

In der sächsischen Oberlausitz ziehen festlich gekleidete Männer am Ostersonntag mit Frack und Zylinder übers Land, um die Botschaftvon der Auferstehung Jesu Christi zu verkünden. Die katholischen Sorben reiten dazu auf mit Schleifen und Blumen geschmückten Pferden in benachbarte Pfarrgemeinden. Auf dem Weg beten und singen die Osterreiter in sorbischer Sprache.

Regionale Bräuche zu Ostern: Eiertippen, Kohleschlagen, Brezel essen

In einigen Gegenden trifft man sich zum Eierwerfen oder Eiertippen auf dem Dorfplatz. Alle Eier, die beim Anstoßen oder Hochwerfen zu Bruch gingen, werden von den Wettkämpfer sofortverzehrt.

In einigen Orten in Nordthüringen schlagen Männer bei einer Art "Ostergolf"-Spaziergang mit einem Stock ("Heide") eine Holzkugel ("Kohle") durch die Felder vor sich her.

In Mühlhausen muss man am Gründonnerstag eine Brezel essen. Nach der Legende wachsen jedem am Karfreitag Eselsohren, der gegen die Regel verstößt.