Berlin - Unter dem Motto „Ja zum Frieden“ haben mehrere Hundert Menschen in Berlin an einem Ostermarsch teilgenommen. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf rund 1.800. Die Veranstaltung startete um 13.00 Uhr am Mariannenplatz in Kreuzberg und endete gegen 16.00 Uhr.

Auf Plakaten forderten Demonstranten unter anderem eine militärische Abrüstung und eine Enteignung von Rüstungskonzernen. Der Appell richtete sich konkret auch gegen das Aufstellen von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland. Zur Veranstaltung aufgerufen hatte die Berliner Friedenskoordination.

Einige Menschen mit Ukraine-Flaggen versammelten sich zu einer Gegendemonstration. Sie hielten Schilder mit Aufschriften wie „Demokratie muss wehrhaft sein!“ und „Falscher Pazifismus tötet“ in den Händen.