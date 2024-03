Rheinsberg - Kurz vor Beginn der Osterfestspiele an der Kammeroper im Schloss Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) sind noch immer Tickets für viele der Vorstellungen zu haben. „Das Kaufverhalten unseres Festspielpublikums ist seit der Coronazeit kurzfristiger und spontaner geworden - das gilt für Outdoor- und Indoor-Veranstaltungen“, sagte Dirk Beenken, Geschäftsführers der Musikkultur Rheinsberg, der Deutschen Presse-Agentur.

Man plane durchschnittlich mit einer Auslastung von 60 Prozent. Das gelte sowohl für die Osterfestspiele als auch den Festivalsommer der Kammeroper. „Dieses Ziel haben wir in den Vorjahren im Schnitt stets überschritten“, sagte Beenken. Aktuell gebe es auch noch Karten für die Osterfestspiele, die am Donnerstag beginnen. Der Ticketverkauf verlaufe im Rahmen der vergangenen Jahre, sagte der Geschäftsführer.

Auch außerhalb der Festivalzeiten zu Ostern und im Sommer soll künftig mehr Kontinuität in den Spielbetrieb gebracht werden. Man wolle durchschnittlich eine Veranstaltung pro Woche anbieten, so Beenken. Beim traditionellen Sommerfestival sollen langfristig wieder drei Musiktheaterproduktionen angeboten werden. In diesem Jahr wird mit „Iphigenie in Aulis“ im Heckentheater, Niccolò Piccinnis Oper „Didon“ im Schlosshof und einem Gastspiel des Opera Collective Ireland im Schlosstheater wieder ein Schwerpunkt auf die Oper gelegt.

Im Schloss Rheinsberg verbrachte der spätere Preußenkönig Friedrich II. (1712-1786) als Kronprinz seine Jugend. Später lebte dort sein Bruder Heinrich und schuf ein Refugium für Kunst und Kultur. Zu DDR-Zeiten war es ein Sanatorium für Diabetiker. Seit 1991 ist das Denkmal wieder zugänglich. Berühmt ist das Schloss auch für ein breites Kulturprogramm mit einem besonderen Schwerpunkt auf der klassischen Musik.