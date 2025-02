Der VfL Osnabrück bleibt in der 3. Fußball-Liga erfolgreich. Das 5:1 über die zweite Mannschaft von Hannover 96 ist für die Niedersachsen das siebte ungeschlagene Spiel in Serie.

Hannover - Der VfL Osnabrück hat seine Serie in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Das 5:1 (2:0) über die zweite Mannschaft von Hannover 96 war für den Zweitliga-Absteiger nicht nur der höchste Saisonsieg, sondern auch das mittlerweile siebte ungeschlagene Spiel in Serie. Mit 28 Punkten belegt der VfL Tabellenplatz 15, ist aber nur zwei Zähler von den Abstiegsrängen entfernt. Hannover bleibt mit 22 Punkten Vorletzter.

Niklas Niehoff (29. Minute), Bryang Kayo (37., 88.) und Nikky Goguadze (75., 82.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen. Für die Reserve der 96er traf Husseyn Chakroun zum zwischenzeitlichen 1:2 (53.). Der von Bayern München nach Hannover ausgeliehene Noel Aseko Nkili sah schon vor der Pause die Gelb-Rote Karte (43.).

Die Osnabrücker treffen nun am nächsten Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) an der Bremer Brücke auf den SV Waldhof Mannheim, der einen 5:0-Sieg über Hansa Rostock feierte. Hannover II tritt einen Tag zuvor (16.30 Uhr/MagentaSport) beim 1. FC Saarbrücken an.