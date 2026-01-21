Das Thema Organspende wurde in Thüringer Schulen bislang in Ethik, Religion oder Biologie besprochen. Nun soll es ein neues Unterrichtsangebot geben - und besondere Gesprächspartner.

Erfurt - Diskussionen über Organspenden sollen künftig noch stärker an Thüringer Schulen verankert werden. Helfen soll dabei ein neues Bildungsangebot für Schulen, das das Gesundheits- und das Bildungsministerium nach eigenen Angaben entwickelt haben. Ziel sei, junge Menschen frühzeitig über das Thema zu informieren.

Bislang sei das Thema Organspende vor allem in Fächern wie Ethik, Religion oder Biologie behandelt worden, hieß es weiter. Nun sollen Lehrkräfte die Möglichkeit bekommen, an einer kostenfreien Online-Fortbildung zu dem Thema teilzunehmen. Zusätzlich bekommen sie Unterrichtsmaterial an die Hand. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich mit transplantierten Menschen oder Angehörigen von Spendern auszutauschen.

Bedarf ist groß

„Um Schülerinnen und Schüler zu einer fundierten und selbstbestimmten Entscheidung zu befähigen, ist es entscheidend, dass Lehrkräfte über Fachwissen und didaktische Sicherheit verfügen“, erklärte Bildungsminister Christian Tischner (CDU) laut Mitteilung. Gesundheitsministerin Katharina Schenk (SPD) sagte, Ziel sei, jungen Menschen zu ermöglichen, sich informiert mit dem Thema auseinanderzusetzen - „unabhängig davon, wie ihre individuelle Entscheidung ausfällt.“

In Thüringen spendeten 2025 35 Menschen nach ihrem Tod Organe, wie das Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) jüngst mitteilte. Der Freistaat kommt so auf 16,8 Organspender pro Million Einwohner und lag deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 11,8. Doch der Bedarf bleibt groß: Ende 2025 warteten nach Angaben der DSO 8.199 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan - davon 281 in Thüringen.