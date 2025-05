Nach einem Überfall in der Nähe des Hauptbahnhofes Hannover ist ein 42-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben. (Symbolbild)

Hannover - Nach einem Raubüberfall in der Nähe des Hauptbahnhofes Hannover ist ein 42-Jähriger infolge seiner Verletzungen gestorben. Die Polizei ermittele jetzt wegen Raubes mit Todesfolge, teilten die Beamten mit. Nach dem Täter werde gefahndet. Die Tat ereignete sich am Morgen des 1. Mai: Der Unbekannte soll den 42-Jährigen in der Nähe de Raschplatzes plötzlich gestoßen haben, sodass der Mann stürzte und lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und starb am Dienstag.

Der Räuber flüchtete demnach mit dem Rucksack des 42-Jährigen. Zeugen beschrieben den Täter als etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren. Er hatte eine kräftige Statur und einen kurzen Vollbart. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise.