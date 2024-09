Berlin - Linus Gechter hat sich im Spiel von Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf eine Schulterverletzung zugezogen. Wie der Berliner Fußball-Zweitligist am Tag nach der 0:2-Niederlage mitteilte, wurde der 20-Jährige deswegen am Montag bereits operiert. Wie lange Gechter voraussichtlich ausfällt, ist unklar.

Gechter war nach knapp 30 Minuten mit seinem Teamkollegen Deyovaisio Zeefuik zusammengeprallt und mit Schmerzen auf dem Rasen liegengeblieben. Minutenlang wurde er zunächst auf dem Platz und anschließend hinter einem Sichtschutz neben der Laufbahn des Olympiastadions behandelt. Im Krankenhaus wurde schließlich die Verletzung diagnostiziert. Befürchtungen einer Hals- oder Nackenblessur bestätigten sich nicht.

Leistner muss nun ran

Für die Hertha ist der Ausfall Gechters bitter. Gemeinsam mit Marton Dardai bildete er zuletzt die Startelf-Innenverteidigung von Trainer Cristian Fiél. Als Backup muss nun Kapitän Toni Leistner (34) einspringen. Mehr klassische Innenverteidiger hat der Hertha-Coach aktuell nicht im Profi-Kader.

Nach dem Weggang von Marc Oliver Kempf zu Como 1907 nach Italien hatte die Hertha John Anthony Brooks nach Berlin zurückgeholt. Der 31-Jährige verletzte sich jedoch gleich im Training am Sprunggelenk und fällt ebenfalls mehrere Wochen aus.

Mit der Verletzung Gechters setzt sich eine Pechsträhne der Berliner fort. In der Vorbereitung hatte sich bereits Fabian Reese einen Bänderriss im Knöchel zugezogen. Der 26 Jahre alte Offensivspieler und Fan-Liebling musste operiert werden und konnte in dieser Saison noch nicht eingesetzt werden. Am Sonntag ging Reese mit einem Fanschal um den Bauch durch die Katakomben des Olympiastadions und sprach mit seinen Kollegen.

Sessa feiert Premiere

Im gleichen Testspiel wie Reese bei Energie Cottbus zog sich zudem Neuzugang Kevin Sessa eine Knieverletzung zu. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler feierte gegen Düsseldorf als Einwechselspieler in der zweiten Halbzeit sein Pflichtspieldebüt für die Berliner.