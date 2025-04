In Apps und auf Websites tauchen derzeit keine Metronom-Verbindungen auf - obwohl sie fahren. Das Unternehmen sagt, wie sich Fahrgäste nun informieren können.

Auch in den kommenden Tagen fahren Metronom-Züge - auch wenn sie in Apps wie dem DB-Navigator oder VBN-FahrPlaner nicht auftauchen. (Symbolbild)

Uelzen - Metronom-Züge fahren in den kommenden Wochen regulär nach Fahrplan - entgegen anderer Angaben auf Websites und in Apps. Wegen eines technischen Fehlers tauchen Verbindungen zwischen dem 2. und 13. April derzeit nicht in digitalen Auskunftsportalen auf, wie die Eisenbahngesellschaft mitteilte. Der Metronom ist unter anderem zwischen den Großstädten Hannover, Hamburg und Bremen sowie im östlichen und südlichen Niedersachsen unterwegs.

„Fahrgäste, die bereits über Fahrplanänderungen und alternative Reiserouten informiert wurden, können also aufatmen“, sagte ein Metronom-Sprecher. Das Unternehmen sei mit dem verantwortlichen Dienstleister im engen Austausch, um den Fehler zu beheben. Das soll voraussichtlich am Freitag der Fall sein.

Fahrgäste könnten währenddessen Fahrpläne nutzen, die auf der Metronom-Website als Download bereitstehen. Über kurzfristige Störungen informiere das Unternehmen dort ebenfalls sowie etwa auch bei Whatsapp.