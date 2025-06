Am Schlusstag der Europameisterschaften gewinnen die deutschen Gymnastinnen noch einmal zwei Medaillen. Dabei verteidigt die Olympiasiegerin ihren Titel mit einem Gerät.

Tallinn - Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat sich bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik erneut den Titel mit dem Band gesichert. Einen Tag nach Rang drei im Mehrkampf war die 18 Jahre alte Titelverteidigerin aus Schmiden in Estlands Hauptstadt Tallinn in der abschließenden Entscheidung nicht zu schlagen. Mit 30,650 Punkten distanzierte Deutschlands Sportlerin des Jahres die zweitplatzierte Meital Maayan Sumkin aus Israel um 1,1 Zähler. Dritte wurde Taisiia Onofritschuk aus der Ukraine (29,500).

Zuvor hatte Anastasia Simakova aus Schmiden im Finale mit dem Ball Platz zwei belegt und Silber gewonnen. Die 20-Jährige musste sich mit 28,700 Punkten nur der Bulgarin Stiliana Nikolowa (29,800) geschlagen geben.

Dagegen gingen die deutschen Sportlerinnen in den anderen beiden Finals leer aus. Beim Sieg von Nikolowa mit dem Reifen belegte Darja Varfolomeev lediglich den fünften Rang. Und EM-Debütantin Lada Pusch aus Schmiden wurde in der Entscheidung mit den Keulen Siebte. Auch hier gewann die Bulgarin Nikolowa, die sich mit insgesamt drei Titeln und Platz zwei im Mehrkampf zur erfolgreichsten Gymnastin der EM krönte.