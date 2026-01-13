Lange Zeit sah es beim Bremer Sechstagerennen nach einem deutschen Heimsieg aus. Am Ende zogen aber noch zwei Italiener vorbei.

Bremen - Radsport-Olympiasieger Simone Consonni und sein Partner Michele Scartezzini haben zum ersten Mal das traditionsreiche Bremer Sechstagerennen gewonnen. Am letzten Abend zogen die beiden Italiener noch an den deutschen Vorjahressiegern vorbei: 2024-Gewinner Roger Kluge und sein Partner Moritz Augenstein wurden mit zwei Punkten Rückstand Zweite. Titelverteidiger Nils Politt und der Däne Matias Malmberg belegten Platz drei.

„Es war unmöglich, die Italiener abzuschütteln. Sie sind über weite Teile des Rennens in unserem Windschatten mitgefahren und haben dabei die entscheidenden Körner gespart“, sagte Kluge.

Der 31-jährige Consonni wurde in seiner Karriere unter anderem Olympiasieger und Weltmeister in der Mannschaftsverfolgung. Für ihn war es beim dritten Start in Bremen der erste Sieg. „Die Stimmung in der Halle war toll, das Bremer Rennen ist wirklich besonders und wir kommen auf jeden Fall wieder, wenn es passt“, sagte Consonni.

Die Bremer Sixdays wurden zum ersten Mal 1965 ausgetragen. Seit dem Comeback nach der Coronavirus-Pandemie findet das Sechstagerennen nur noch an vier Abenden statt.