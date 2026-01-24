Die Olympia-Generalprobe bei den Doppelsitzern ist schiefgegangen. Das für Cortina qualifizierte Duo Eitberger/Matschina stürzte auf der Heimbahn. Dafür feiert ein Thüringer Duo.

Oberhof - Vor der Olympia-Premiere in Cortina d’Ampezzo patzt der Frauen-Doppelsitzer Dajana Eitberger und Magdalene Matschina. Beim Heim-Weltcup in Oberhof stürzte das Duo vom RC Ilmenau und SV Bad Feilnbach nach einem Fahrfehler in Kurve zehn. So blieb es im Weltcup trotz der drittbesten Zeit im Finallauf bei Rang 14.

Besser machte es das Thüringer Doppel Elisa Storch und Pauline Patz, die mit Platz zwei hinter den siegreichen Österreicherinnen Selina Egle und Lara Kipp ihr bestes Weltcup-Resultat ihrer Karriere einfuhren. „Wir sind superglücklich, wir hätten es nicht erwartet. Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte Patz.

Die in der Vorwoche noch mit Bahnrekord und EM-Titel gefeierten Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal patzten ebenfalls im ersten Lauf in Kurve neun. Das Duo aus Altenberg und Winterberg verbesserte sich mit Laufbestzeit aber noch von Rang sieben auf vier.

Eitberger: „Wir schämen uns nicht“

„Wir hatten nicht viel Zeit drüber nachzudenken, was schlecht war oder nicht. Wir haben uns dann für ein Ja entschieden und wollten einen gescheiten zweiten Lauf runterfahren. Wir können es ja. Wir schämen uns nicht für den Fehler, denn wir fahren immer am Limit“, sagte die 35 Jahre alte ehemalige Sprint-Weltmeisterin Eitberger. In der Weltcup-Gesamtwertung bleiben sie hinter Egle/Kipp (640 Punkte) mit 508 Zählern auf Platz zwei vor Degenhardt/Rosenthal (490).