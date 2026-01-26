Der Norddeutsche weiß sich zu helfen. Ole Werner informiert sich über eine Webcam frühzeitig über die Schneeverhältnisse in Hamburg. Er ist optimistisch für das Nachholspiel von RB auf St. Pauli.

Leipzig - Nochmal eine Spielverlegung erwartet Ole Werner beim FC St. Pauli nicht. „Ich habe mir heute Morgen die Landungsbrücken-Webcam zurate gezogen, live. Da sieht es wohl doch so aus, als könnte man da Fußball spielen. Da bin ich auf jeden Fall optimistisch“, sagte RB Leipzigs Cheftrainer Ole Werner vor dem Bundesliga-Nachholspiel an diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sky).

Personell hat er andere Sorgen, denn Castello Lukeba wird noch ausfallen neben Assan Ouédraogo (beide Knieprobleme). „Ich bin bei ihm optimistisch, doch wir müssen von Tag zu Tag schauen bei Castello“, sagte Werner. Dafür geht es Johan Bakayoko besser, „der wieder im Training, aber noch nicht im Kader ist“.

Die Position in der Viererkette wird wie schon beim 3:0 in Heidenheim El Chadaille Bitshiabu übernehmen. „Chad hat lange auf seine Chance gewartet und brennt darauf zu spielen. Er hat das Spiel in Heidenheim körperlich gut verkraftet und ich war mit seiner Leistung einverstanden. Es ist naheliegend, dass er in der Startformation stehen wird, denn es ist ja nicht so, dass wir zig Alternativen haben.“

Nur gute Erinnerungen an St. Pauli

Obwohl RB auf St. Pauli noch nie gewonnen hat und auch keinen Auswärtstreffer am Millerntor erzielte, sieht es Ole Werner nicht so kritisch. „St. Pauli auf dem Kiez, das passt zusammen. Ich habe immer nur positive Erinnerungen von den Spielen da“, sagte der Coach, der hinsichtlich der Spielvorbereitung beim Team des ehemaligen RB-Nachwuchstrainers Alexander Blessin weniger Arbeit hat: „Die Infos liegen ja noch in der Schublade. Da brauchen wir nur die letzten beiden Spiele einzubeziehen.“