Oldenburg und Bremen sind nun offiziell in das Rennen um den Titel der Exzellenz-Universität eingestiegen. Das besondere? Sie wollen sich als Verbund bewerben.

Dorothee Bär (CSU), Bundesforschungsministerin, und Falko Mohrs (SPD), niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, informierten über die Auswahl in der Exzellenzstrategie.

Oldenburg/Bremen - Die Universitäten in Oldenburg und Bremen bewerben sich gemeinsam auf den Titel der Exzellenz-Universität. Die beiden Hochschulen haben dazu eine Absichtserklärung beim Wissenschaftsrat abgegeben, wie das niedersächsische Wissenschaftsministerium mitteilte.

Bisher keine Exzellenz-Universität im Nordwesten

Bis 2027 sollen in Deutschland vier neue Exzellenz-Universitäten ausgezeichnet werden. Diese Universitäten werden mit 15 bis 28 Millionen Euro jährlich gefördert, hieß es von der Universität Oldenburg in einer Pressemitteilung. In Niedersachsen oder Bremen trägt bislang keine Hochschule diesen Titel.

Neben Bremen und Oldenburg als Exzellenz-Verbund haben sich auch die Leibniz Universität Hannover und die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) um den Titel und die Förderung beworben. Ziel sei es, dass es in Niedersachsen künftig mindestens eine Exzellenz-Universität gebe, wie der niedersächsische Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) bereits 2022 sagte.

Um sich bewerben zu können, müssen vorab mindestens drei Forschungsprojekte der Universitäten eine Exzellenz-Förderung erhalten. Der Verbund Oldenburg-Bremen erhielt sogar für vier Projekte eine solche Förderung, so die Universität Oldenburg.

Bewerbung als Exzellenz-Verbund

„Wir betreten mit diesem bundesländerübergreifenden Antrag Neuland“, erklärte die Bremer Wissenschaftssenatorin Kathrin Moosdorf bei einem Treffen mit Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs. Beide Bundesländer unterstützen die Universitäten bei ihrer Bewerbung als Exzellenz-Verbund.

Die Entscheidung, welche Universitäten den Exzellenz-Titel ab 2027 tragen dürfen, fällt im Herbst 2026.