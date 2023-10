Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg haben ihr erstes Spiel im Europapokal in dieser Saison verloren. Am Dienstag zogen die Niedersachsen in der FIBA Basketball Champions League vor heimischer Kulisse mit 83:85 (36:38, 75:75) nach Verlängerung gegen SIG Straßburg den Kürzeren. Nach einem Jahr ohne Europokalteilnahme ist der Basketball-Bundesligist in dieser Saison wieder in der Champions League aktiv.

Beide Teams taten sich zunächst schwer, einen Rhythmus aufzubauen. Die Oldenburger verloren im ersten Viertel fünfmal den Ball und lagen mit 16:17 zurück. Im zweiten Durchgang zog Oldenburgs Spielmacher DeWayne Russell (17 Punkte) die Fäden, doch auch er konnte den knappen 36:38-Rückstand zur Halbzeit nicht verhindern. Bis dahin trafen die Gäste deutlich besser aus dem Feld.

In der zweiten Hälfte liefen die Oldenburger zunächst weiter einem Rückstand hinterher, Anfang des vierten Viertels betrug dieser neun Zähler Differenz. Dann drehten die Gastgeber durch einen 11:0-Lauf und dank Charles Manning Jr. (16 Punkte) die Partie. Bei 0,6 Sekunden vor Ende des vierten Viertels kassierte Oldenburg den 75:75-Ausgleich, womit die Partie in die Verlängerung ging. Dort punkteten die Gastgeber in den letzten zweieinhalb Minuten nicht mehr und verloren die Partie durch einen 0:7-Lauf.