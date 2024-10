Offenbach/Berlin - Der Monat Oktober war in Berlin und Brandenburg zu warm, sonniger als üblich und ziemlich trocken. Das geht aus einer schon kurz vor Monatsende veröffentlichten vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Demnach lag die Durchschnittstemperatur in Berlin mit 11,3 Grad Celsius um 1,7 Grad über dem vieljährigen Mittel (9,6 Grad). Das Oktobermittel der Lufttemperatur in Brandenburg erreichte 10,9 Grad und überbot damit das Soll (9,3 Grad) um 1,6 Grad.

Vor allem in der zweiten Monatshälfte bescherte ein stabiles Hochdruckgebiet beiden Ländern ungewöhnlich viel Sonnenschein mit wenig Niederschlag. Mit 134 Sonnenstunden rangiert Berlin am Ende auf Platz eins der Bundesländer, Brandenburg war mit 129 Sonnenstunden zweitsonnigstes Bundesland. Zum Vergleich: In der Periode 1961 bis 1990 schien die Oktober-Sonne in Berlin im Mittel 109 Stunden, im Nachbarland 110 Stunden.

Gleichzeitig war Berlin im Oktober laut DWD trockenstes Bundesland. Allerdings fiel mit 29 Litern je Quadratmeter lediglich ein Siebtel weniger Niederschlag als im vieljährigen Mittel (35 Liter). Brandenburg lag mit 35 Litern Regen einen Platz vor Berlin und im Vergleich mit dem langjährigen Mittelwert (37 Liter) praktisch im Soll.

Bundesweit betrachtet betrug das Temperaturmittel im Oktober 11,0 Grad Celsius. Die Meteorologen registrierten im Durchschnitt 100 Sonnenstunden und 61 Liter pro Quadratmeter Niederschlag.