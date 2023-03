Berlin - Auszubildende in der Forstwirtschaft in Berlin lernen künftig auch in einem ökologischen und nachhaltig errichteten Gebäude. Die neue Ausbildungswerkstatt im Revier Blankenfelde des Forstamtes Pankow wurde nach Angaben der Senatsverwaltung für Umwelt am Samstag nach etwa zweieinhalb Jahren Bauzeit eröffnet. Die Holzfassade aus ökologischen Bau- und Dämmstoffen bietet unter anderem Habitate für örtliche Pflanzen und Tiere.

Der eingeschossige Neubau ist in zwei Flügel gegliedert, der Innenhof ist durch eine Photovoltaikanlage überdacht, wie es weiter hieß. Diese besteht weiteren Angaben nach aus Glas-Glas-Modulen, die an einen Batteriespeicher angeschlossen sind. Die restliche Dachfläche ist begrünt. Die Baukosten von rund zwei Millionen Euro wurden zu 90 Prozent aus Mitteln des Programms Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert.

Das Revier Blankenfelde ist einer von vier Ausbildungsstandorten der Berliner Forsten. Seit 2010 lernen und arbeiten dort sechs der insgesamt 24 Forstwirt-Auszubildenden. Die Ausbildung umfasst unter anderem Waldpflege, Naturschutz und Forsttechnik.